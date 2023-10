Beate-Catrin-saken: – Bør etterforskes på nytt

To rettsmedisinere er uenige om årsaken til en alvorlig skade hun hadde i leveren da hun ble funnet død

Privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde pekte på flere uoverensstemmelser og mangler i politiets etterforskning i 2016 og 2017:Forklaringen til Beate-Catrins kjæreste etterlot en rekke ubesvarte spørsmål. Han påpekte at flere av forklaringene ikke kunne stemme med tekniske funn.Først 19 måneder etter dødsfallet ba Nordland politidistrikt Kripos om hjelp til å gjøre en full gjennomgang av saken.

Kjæresten nektet hele veien for å ha gjort noe galt. Han forklarte at han våknet tidlig på morgenen, fant Beate-Catrin og forsøkte livredning. – At etterforskningen ble låst selvdrapssporet så tidlig gjorde det veldig vanskelig å løse saken. Da politiet endelig ba om hjelp fra Kripos, var det nok for sent.– Det er uheldig hvordan politiet taklet denne saken i starten. Det gikk så tregt. Da Kripos ble tilkalt ble det gjort mye bra. Avhørene deres var veldig gode, og ga oss en del svar, men ikke alle svar, sier Sjødin. headtopics.com

Bistandsadvokat Sjødin mener at politiet nå bør gjenåpne etterforskningen, særlig for å se på rettsmedisinernes ulike vurderinger på nytt. – Er det nødvendig for pårørende å engasjere privatetterforsker for å få svar på hva som skjedde da datteren deres døde brått?

– Det er dessverre slik at politiet ikke alltid kan gi alle svarene som pårørende ønsker. I slike tilfeller står de selvfølgelig fritt til å søke hjelp fra andre instanser dersom de ønsker det.

