BBC: Sir Bobby Charlton døde etter fall

Kanalen opplyser at de nå vil tilby pakker både med og uten reklame. For Total-pakka til TV 2 vil du nå måtte betale 349 kroner i måned med reklame. For pakka uten, vil du betale 399. Prosjektet har pågått siden 2019, og The Athletic skriver at den totale kostnaden vil lande på om lag 1,4 milliarder euro (16,5 milliarder kroner). Det er mer enn det dobbelte av først antatt.Da prosjektet gikk i gang fikk Real Madrid godkjent et lån på 575 millioner euro, før ytterligere 225 millioner euro ble spyttet inn i 2021.

I en lang periode spilte Real Madrid hjemmekampene sine på Estadio Alfredo Di Stéfano, før de vendte tilbake til Bernabéu i september 2021. Bence Balizs hos hjemmelaget reddet 25 skudd og holdt nullen helt til slutt, mens Oilers-keeper Henrik Holm måtte se pucken bak seg etter 56.53.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Politiet om trafikkaos: - Risikerer å miste førerkortetOslo politidistrikt opplyser til Dagbladet at flere fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkaos i Oslo mandag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Pågrepet etter skyting på Godlia i OsloSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Mister grepetVÆR: Snøen daler ned over Østlandet og fører til glatte veier og ulykker mandag 30 oktober. Video: Dagbladet-tipser. Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Ekspert måper: - Utrolig!IMPONERER: Bildene av Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås får den amerikanske friidrettsekspert Jonathan Gault til å måpe. Video: Kristoffer Løkås. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet, NTB og Christian August Cederblad / Dagbladet

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕