BBC: Portugisisk politi har beklaget til McCann-familien

Portugisisk politi har bedt foreldrene til Madeleine McCann om unnskyldning for måten de har håndtert forsvinningssaken på, skriver BBC.

McCann-familien har ikke kommentert politiets unnskyldning offentlig. Forsvinningssaken står fremdeles uløst. Støre skriver at det som haster mest, er å få et opphold i krigen for å kunne hjelpe dem som er rammet.

Det nye byrådet i Bergen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, presenteres mandag klokken 11 i Bergen rådhus. Det nye bystyret gikk på forrige onsdag. Marit Warncke (H) og Thomas Flesland (Sp) ble Bergens nye ordfører og varaordfører. GOD KVELD NORGE: Den tidligere basketballspilleren Earvin «Magic» Johnson (64) er nå dollarmilliardær. Det melder det amerikanske forretnings- og finanstidsskriftetAndre idrettsmilliardærer er NBA-spillerne Michael Jordan (60) og Lebron James (38) og golfspilleren Tiger Woods (47). headtopics.com

Forbes skriver at Johnson har eieneandeler i tre idrettslag i Los Angeles. I tillegg har han investeringer i Starbucks, Burger King, 24 Hour Fitness og nevnte EquiTrust.Lederen for FNs klimatoppmøte i Dubai – COP28 – ber verdens land bli enige om språkbruk når det gjelder fossil energi og fornybar energi.

– Jeg trenger at dere jobber sammen for å komme fram til løsninger som kan føre til samstemthet, felles grunn og konsensus mellom alle parter, sa Sultan al-Jaber da han åpnet møtet mandag. Jaber, som er utpekt til å lede COP28, er omstridt ettersom han leder det statlige oljeselskapet i De forente arabiske emirater. Mange mener også at møtet ikke burde holdes i et land som er medlem av Organisasjonen for oljeproduserende land (Opec). headtopics.com

Bergen: Melding om mann som falt ti meter ned i en tørrdokkTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Én alvorlig skadet etter voldshendelse i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mistenker at person har falt i vannet – starter redningsaksjonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mann døde i ATV-ulykke i Gratangen i TromsTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Mike Pence avslutter sin presidentkampanjeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Medier: Friends-stjernen Matthew Perry er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕