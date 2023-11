BBC: Døde etter fall

Etter at dødsfallet ble kjent, var det en hel fotballverden i sorg.. - Min barndoms store, store helt. Han var på mange måter inkarnasjonen av at Manchester United overlevde München-tragedien. Han var også en god spiller før, men kom tilbake og var den viktigste spilleren i gjenoppbygningen av det nye Manchester United, sa Scheie til NTB.. Oppdateres..

