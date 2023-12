Bayern München har ikke tapt en gruppespillkamp i Champions League siden september 2017. Det skremmer ikke Erik ten Hag. VOLDSOMT PRESS: Erik ten Hag må trolig trylle for å ta Manchester United videre til sluttspillet av Champions League. Foto: CARL RECINEDe er nødt til å vinne over Bayern München, samt at FC København og Galatasaray spiller uavgjort. Bayern München har ikke tapt en gruppespillkamp i Champions League siden september 2017, men det skremmer ikke United-sjef Erik ten Hag.

MASSIVT PRESS: Erik ten Hag har en stor oppgave foran seg med å snu United-skuten. Foto: SCOTT HEPPELL– Jeg viser dem klippene fra Chelsea-kampen. Hvis vi gjør som vi gjorde der og holder sammen som en enhet, da vet vi at vi kan slå hvem som helst, sier Erik ten Hag. For mot Chelsea var United gode, men samtidig er Chelsea et lag med mange av de samme problemene som United. Bare at det står enda verre til med Chelsea. London-klubben er ikke med i noen europeisk turnering og i Premier League ligger de på en flau tolvteplass, mens United ligger på sjetteplas





