Barth Eide om svensk og dansk Gaza-nei: – Skulle gjerne hatt dem med

Norge stemte for FN-resolusjonen om en «umiddelbar humanitær våpenhvile» mellom Israel og Hamas, sammen med 119 andre land.

Utenriksministeren i Israel kalte resolusjonen «avskyelig» og avviste blankt muligheten for våpenhvile.– Dermed er dette et uttrykk for det flertallet av verdens land mener, sammen med flere europeiske land som blant annet Frankrike og Spania.

– Helt siden Hamas’ brutale terrorangrep 7. oktober har Israel vært tydelige på at Hamas må fjernes militært hvis israelere skal kunne føle seg trygge igjen, noe de fleste demokratiske land har støttet og vist full forståelse for. Da ser det veldig rart ut at regjeringen nå gir sprikende signaler ved å stemme for en FN-resolusjon som ikke fordømmer Hamas sitt terrorregime, sier Listhaug. headtopics.com

– Jeg har lyst til å si at både Sverige, Danmark og Norge, blant annet gikk inn for en enda mer eksplisitt fordømmelse av Hamas. Det stemte både de og vi for, men det ble det ikke flertall for. Likevel var det som til slutt sto der både riktig og viktig, så da stemte vi for den, forklarer Barth Eide.

Utenriksministeren sier at danske myndigheter likevel er bekymret for den humanitære situasjonen på Gaza, som nå opplever angrep som analytikere

