Barth Eide om Gaza-resolusjon: - Vi er glade for å ha stemt for

- Vi er glade for å ha stemt for denne resolusjonen sammen med de fleste av FNs medlemsland og mange av våre nærstående land, skriver utenriksminister Espen Barth Eide fredag kveld. FNs avstemming endte i 21.50-tiden fredag kveld med et vedtak om en ikke-bindende Gaza-resolusjon som Jordan står bak. 14 land stemte mot og 45 land avsto.

- Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza, sier Barth Eide. I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene».

