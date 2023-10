Barnehagen ba om lekeplass – fikk kunstkrokodiller til halv million

(Avisa Oslo)– Her tenker man ikke på barna, sier Javaria Tanveer.

– Det var snakk om å fjerne lekestativet som allerede sto her, fordi det ikke var mulig for oss eller barna i området å bruke det. Det var veldig mye hundebæsj og sprøyter ved det, det var ikke rent, sier Tanveer.

En skuffelseEn stund senere ble barnehagen invitert til mosaikkverksted, der barna skulle få hjelpe til med å lage betong-krokodiller med mosaikkdekorasjoner. Figurene skulle plasseres der det gamle lekestativet hadde stått. headtopics.com

– Styrer i Mosaikk barnehage kritiserer at valget ikke falt på en hinderløype, som hun først fikk inntrykk av at skulle settes opp på plassen?– Tanveer påpeker at krokodillene er pene å se på og at barna hadde det gøy med å lage dem, men at kunstverkene ikke gir like mye i lengden som et lekeapparat ville gjort, hva tenker dere om det?

– Her hadde de en gullmulighet til å sette opp et mye større lekeapparat. Se bare på Bjørvika, hvorfor tenkte man ikke sånn, sier hun, og sikter til det store nye lekeapparatet som er satt opp mellom bebyggelsen i Bjørvika.Gamle Oslo Høyre-politikeren ble nedstemt da han foreslo flere lekeapparater og klatrestativer i Urtehagen. Forslaget fikk nei til tross for støtte fra både Grønland og Nedre Tøyen Beboerforeningen og barnehagen. headtopics.com

– Enda mer detaljer i det er i utgangspunktet ikke politikken involvert i, og jeg har også selv stilt spørsmål om hvorfor man landet på krokodillene som valg i dette området. Vi detaljstyrer ikke utforming, så det har ikke vært oppe til diskusjon hvordan detaljene skulle bli, sier Viljugrein.

