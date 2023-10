Barn fant signalpistol på McDonald's

Den ble til en familiestund de sent vil glemme.fra politiet i Fyn, fant et av barna nemlig en signalpistol i lekerommet til McDonald's.

Da barnet tok pistolen med ut for å vise den til foreldrene, reagerte faren kjapt og dyttet pistolen slik at den pekte nedover.En signalpistol er en pistol som sender ut bluss og røyk, som en slags fakkel som lyser over tid. Den er mest brukt til å sende ut nødsignal.Politiet ble kontaktet i forbindelse med hendelsen, og de etterforsker nå saken.

