Barcelona undersøker nytt rasismetilfelle mot Vinicius

uttaler Barcelona at klubben kommer til å undersøke ethvert rasismetilfelle som kan ha forekommet under kampen mot Real Madrid.kommer alltid til å forsvare fotballens verdier, slik som respekt for motstanderne, heter det i uttalelsen.

Spanske medier har publisert et videoopptak som angivelig viser en Barcelona-supporter som kaller Vinicius Junior en «ape», samt at et objekt som ligner et bananskall blir kastet mot Real-vingen. Vinicius har gjentatte ganger blitt utsatt for rasisme fra tribunene under fotballkamper. Sist helg ble en tilskuer kastet ut av stadion etter å ha hetset brasilianeren.

Tidligere i måneden vitnet Vinicius i en rettssak om rasisme mot ham i en kamp mot Valencia sist sesong. Og i Brasil er en egen antirasismelov, «Vini Jr-loven», oppkalt etter ham. Den er vedtatt for å gjøre det mulig å stoppe idrettsarrangementer i Rio de Janeiro dersom det forekommer rasisme underveis. headtopics.com

Les mer:

vgnett »

Mildt sagt saftig prislapp har gitt Barcelona og Real Madrid noe å tenke påVi så det mot Young Boys på onsdag. Med éngang Julian Alvarez kommer inn på banen, skjer det noe med dynamikken i City-angrepet. - En kamp Manchester City vant 1 - 3. Julián Álvarez har vært strålende denne sesongen. Les mer ⮕

Manchester City-stjernen Julián Álvarez ønsket av Real Madrid og BarcelonaManchester City-spissen Julián Álvarez har imponert storklubbene med sine prestasjoner denne sesongen. Real Madrid og Barcelona er begge interessert i å signere argentineren, men Manchester City krever en prislapp på minst 80 millioner pund. Les mer ⮕

LIVE 16.15: Følg Barcelona - Real Madrid direkte herLørdag er det klart for sesongens første «El Clasico». Les mer ⮕

Barcelona undersøker nytt rasismetilfelle mot ViníciusLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Verdens beste tennisspiller: 'Ja, jeg vil gjerne bli president i Real Madrid'Rafael Nadal har gitt sitt første store intervju siden han spilte sin siste kamp for nøyaktig åtte måneder siden, i Australian Open med Juanma Castano i Movistar Plus+. Les mer ⮕

Dembélé kan være på vei til Real MadridOusmane Dembélé har ikke imponert i PSG og agenten hans sender signaler til Real Madrid om en mulig overgang. Real Madrid ønsker å forsterke angrepslinjen og Dembélé kan være en brikke for å få Kylian Mbappé til klubben neste sommer. Les mer ⮕