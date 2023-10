Barcelona undersøker nytt rasismetilfelle mot Vinícius

Real Madrid-stjernen Vinícius Júnior skal igjen ha blitt utsatt for rasistisk hets under lørdagens El Clásico-kamp i spansk fotball. uttaler Barcelona at klubben kommer til å undersøke ethvert rasismetilfelle som kan ha forekommet under kampen mot Real Madrid.

Vinícius har gjentatte ganger blitt utsatt for rasisme fra tribunene under fotballkamper. Sist helg ble en tilskuer kastet ut av stadion etter å ha hetset brasilianeren. Det dreier seg tilsynelatende om en strekkskade for driblevingen, som ikke klarte å spille videre. Neto ble liggende på bakken et par minutter før han ble fraktet av banen på båre.

Newcastle har hevet seg etter tre tap i sesonginnledningen og er oppe på sjetteplass i Premier League. Wolves ligger på sin side på tolvteplass etter lørdagens 2-2-resultat. Bayern München og Harry Kane nedsablet Darmstadt på eget gress. Den egelske spissen scoret hat trick for hjemmelaget. Det vakreste kom tjue minutter før slutt, da England-kapteinen scoret fra egen banehalvdel.Hattricket sikret han i sluttminuttene. headtopics.com

Manuel Neuer fikk også sin første start siden skiulykken. Bayern topper i skrivende stund ligaen foran Bayer Leverkusen - sistnevnte har en kamp mindre spilt.Dersom Kongsvinger avgir poeng hjemme mot Sandnes Ulf, kan ingen ta igjen «Kåffa». Fredrikstad er allerede opprykksklare i OBOS-ligaen.Lars Bohinen har kommet inn som Jerv-trener ut sesongen. Han startet med en 1-0-seier over nedrykksklare Skeid etter scoring av Bassekou Diabate.

Victor Wembanyama i full strekk i San Antonio Spurs' hjemmeseier over Houston Rockets, hans første seier som NBA-spiller. Foto: Eric Gay, AP / NTBVictor Wembanyama ble hemmet av foultrøbbel i sin svært imøtesette NBA-debut. Fredag viste han derimot hva han kan og førte San Antonio Spurs til seier. headtopics.com

Onana freser: – Denne saken må stoppe herLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Landslagsløperen døde i påkjørsel – saken henlagtLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Fowler fikk sparken etter åtte kamperLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Se direkte 11.30: Norge rundt i FotballfeberLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Se sending kl. 11.00: Lucas Braathen møter pressenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Sykdomstrøbbel i LillestrømLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕