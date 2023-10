Barcelona-profilen til TV 2: Var forvirret før Barça-sjokket

Men han ble funnet og veid for lett av Pep Guardiola i Barcelona. Samme sommer ble han sendt til Chelsea, men det gikk ikke veien.– Jeg så på det som en stor mulighet, men jeg visste ikke om det ville gå gjennom eller falle sammen. Det var helt enormt at det gikk til slutt, sier han.Han tror prestasjonene for Girona forrige sesong, som har vært den store sensasjonen i høst, har hjulpet ham.

– Forrige sesong var bra, hvor vi spilte god fotball. Det løftet nok mulighetene for å dra til en så stor klubb. Da jeg visste om interessen, bare måtte jeg dra. Men man vet ikke hva som vil skje, for det er så mye som kan gå galt. Å være her og forsvare trøyen er en vanvittig ære, sier Romeu.Han er fornøyd med starten i Barcelona, hvor han har stort sett startet for Xavis menn.

– De første månedene har vært gode. Jeg tilpasser meg så godt jeg kan, men jeg nyter det og prøver å til alt jeg kan. Jeg prøver å lære alt jeg kan for å lære.– Alle spillere har hver sin måte å spille på. Jeg prøver å være meg selv tilpasset hva laget trenger. I min spillestil liker jeg å være en støtte for lagkameratene og være en balanserende spiller. headtopics.com

