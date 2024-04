Barcelona'nın mali durumu iyileşiyor

Fra å være ynkelige for noen få måneder siden strutter Barcelona av selvtillit og det med god grunn. Klubben går med overskudd og betaler sakte, men sikkert ned på gjelden.

Camp Nou blir snart ferdig ombygget og klar til å ta imot flere fans og dermed gi større billettinntekter. De vinner kamper igjen under manager Xavi Hernandez som er i ferd med å overtales til å bli med videre selv om han har sagt opp. Deco, som er en fantastisk dyktig sportsdirektør vil ha ansvaret i sitt første sommermarked og det strømmer inn solide inntekter fra Champions League spill.

Fra å være i en situasjon hvor i prinsippet «alle» er til salgs er planen fremover å gjøre riktige dealer uten tanke på å være i «krisemodus» lenger. Barcelona-stjernen Raphinha imponerte så sent som i forrige uke med to mål i 3-2 borteseieren mot Paris Saint-Germain i den første etappen av Champions League-kvartfinalen.Samtidig florerer det fortsatt informasjon om at Barcelona er åpen for å selge høyrevingen i sommer på grunn av at storklubben har det tøft økonomisk. – Men…

Nå opplyser den spanske avisen Sport at Barcelona har avvist et bud fra en Premier League-klubb på Raphinha verdt 60 millioner euro. Deco avviser ikke at et salg kan skje, men når listen over klubber som ønsker å kjøpe er lang er det ikke vist å selge billig.Raphinha kom til Barcelona fra Leeds i 2022, og har kontrakt ut 2027. Han har åtte mål og ti assist på 31 kamper denne sesongen.

