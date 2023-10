Barcelona kontaktet Manchester United: Er dere interessert, boys?

Vi må innrømme at vi savner den tidligere så briljante Liverpool-spilleren på balløya, så vi kan ikke si noe annet enn at det høres spennende ut. Men om brasilianeren passer inn i fremtidsplanene til United, det er et annet spørsmål.

LIVE: Manchester United - Manchester City Skuffet ekspert:Erling Braut Haaland (23) starter for Manchester City mot Manchester United søndag ettermiddag. Fotballekspert Jamie Carragher (45) mener Erik ten Hag (53) ikke har klart å få noe særlig mer ut av de røde djevlene enn det Ole Gunnar Solskjær (50) gjorde. Les mer ⮕

Haaland med drømmetreff Old TraffordDRØMMENES TEATER: Haaland fører Manchester City opp i ledelsen mot Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Manchester United ydmyket i byderbyet – går til angrep på ten HagErling Braut Haaland og Manchester City knuste Manchester United i søndagens byderby. Les mer ⮕

Kampens gigantDERBY: Erling Braut Haaland og Manchester City senket Manchester United på Old Trafford Les mer ⮕

Guardiola trekker frem Solskjær som United-lyspunktMANCHESTER (VG) Det er Erling Braut Haaland (23) og de lyseblå som regjerer i den fotballgale byen nå. Det er lenge siden de ble truet av den røde byrivalen. Det har de bare klart én gang under Pep Guardiolas regjeringstid. Les mer ⮕

Manchester United med defensive utfordringer og et offensivt lyspunkt før Leicester-kampenPå mandag kunne Frankrike løfte Nations League-trofeet. Ekstasen hos de franske spillerne etter seieren mot Spania viste at den ferske UEFA-turneringen har cred og gir prestisje. For Solskjær kan finalekampen ha gitt ham trøbbel på balløya. Les mer ⮕