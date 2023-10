Barcelona har sett noe i forvaret til Liverpool de liker

Liverpool hentet backen Andy Robertson fra Hull for to år siden og etter å ha litt problemer med å «henge» med den første sesongen under Jürgen Klopp har han vokst seg sikker og imponerende god.forsvarer venstresiden av Liverpool og det skotske landslaget på en slik måte som Barcelona manager Ernesto Valverde mener er perfekt for hans planer med laget.

Den spanske avisen Mundo Deportivo skriver at Barcelona har latt seg imponere av Andy Robertson, og skulle gjerne sett ham på Camp Nou.Det vi alle har sett av Andy Robertson og hans unge alder tilsier at det blir dyrt, kanskje for dyrt for Barcelona, som er forventet å måtte betale stort for en eller to midtbanestjerner.

