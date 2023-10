BankID skrudd av i natt

Det betyr at tjenesten ikke vil være tilgjengelig i tidsperioden, og at du ikke kan bruke BankID for å logge deg inn noe sted.at hun håpte folk la oppgaver som de visste de skulle gjøre enten før eller etter nedetiden.

– Er det noe som må gjennomføres i det tidsrommet, må man benytte andre innloggingsmetoder, som MinID på offentlige tjenester eller kodebrikken uten BankID, sa Steinsland.

Les mer:

vgnett »

BankID skrus av i nattNatt til fredag vil det ikke være mulig å benytte seg av BankID. Årsaken er vedlikehold av tjenesten. Les mer ⮕

Skrur av BankID i nattPå grunn av vedlikeholdsarbeid blir BankID skrudd av i kveld klokken 22 og frem til fredag morgen klokken 07. Les mer ⮕

Stenger elevchat på grunn av mobbingHets og trakassering blir stadig vanligere hos barn fra mellomtrinn-alder. Nå må skolene må ta drastiske grep. Les mer ⮕

Dyreste strømmen i Nord-Norge på et halvt årMen ingen grunn til å klage. Les mer ⮕

Eurovision-bønn: - Utesteng Israel for folkemordIsrael har deltatt i konkurransen siden 1973. Nå ber flere om at arrangøren av Eurovision utestenger dem på grunn av den pågående krigen. Les mer ⮕

Sensurlov truer tv-kanalIsrael truer med å stenge Al Jazeeras virksomhet i landet på grunn av nyhetskanalens dekning av Gazakrigen. Les mer ⮕