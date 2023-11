– Bankene vet at jeg er lat. Det tjener de mye på.

– Men netto renteinntekter i milliarder kroner har steget med 50–60 prosent på to år, og aldri tidligere har bankene tjent mer? Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener bankene bør være ærlige på at de tjener mer penger når renten går opp.årlig for hver renteøkning på 0,25 prosentenheter. Bankene kommer med en rekke argumenter for at fortjenesten ikke er så høy, men tallene viser at den har økt kraftig de siste to årene, sier han.Lønnsomheten til de norske bankene er (...

Mellom utlånsrenten og innskuddsrenten ligger renten i pengemarkedet. Her kan bankene låne penger fra og til hverandre med ulike løpetider. Denne renten følger i stor grad Norges Banks styringsrente.Bankenes innskuddsrente ligger som regel under renten i pengemarkedet. Differansen opp til den er innskuddsmarginen. Bankene «låner» penger fra innskuddskundene til en lavere rente (en margin) enn de alternativt måtte ha betalt for lån i pengemarkedet.

Stort sett i den samme perioden har bankenes utlånsmargin sunket til fra rundt 2 prosent til rekordlave 0,6 prosent. Bankene tar seg mindre betalt på toppen av styringsrenten.

