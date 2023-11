Baksiden av det grønne skiftet

I Nederlands senatsvalg i mars ble et protestparti for bøndene i landet den store valgvinneren. 22. november er det nasjonalt valg i landet, og også da er partiet BoerBurgerBeweging (Bondeborgerbevegelsen eller BBB) ventet å få mange av stemmene.

Blant planene for å redusere disse er at hver bonde må halvere dyreflokken sin innen utgangen av dette tiåret. Bøndene i landet ser ikke hvordan det er mulig å drive gårdene videre dersom dette skjer, og mener det vil føre til at store deler av landbruket må legges ned.

Det handlet delvis om regjeringens klimapolitikk, og delvis om sosiale forhold og forskjeller. I tillegg til skattetrykket i områder og for folk som allerede er vanskeligstilte.Begrepet «rettferdig omstilling» handler om ideen om at vi kan oppnå både den grønne omstillingen, å øke økonomisk vekst og utjevne forskjellene mellom fattig og rik.

Regioner som allerede lider av økonomisk stagnasjon og nedgang, og som kan være sårbare for tap i konkurransekraft på grunn av grønn politikk, risikerer å falle enda lenger bak, heter det i rapporten. «Ettersom den grønne omstillingen vil føre til at flere av disse «stedene som ikke betyr noe» vil bli enda dårligere stilt, kan den europeiske grønne given (Politisk kan dette føre til enda flere protestpartier. Og i verste fall kan det gi grobunn til høyreekstreme partier, som ofte bruker denne misnøyen til å skaffe seg makt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Rødt-politiker trakk seg fra partiet etter Hitler-kommentar: – Det jeg skrev er helt grusomtPolitikeren legger seg flat overfor Nettavisen. Lokallaget tar avstand fra kommentaren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Kommentar: Ja ja, det var kjekt så lenge det varte. Nå blir kollektivtilbudet dyrere og dårligereJa ja, det var kjekt så lenge det varte. Nå blir kollektivtilbudet dyrere og dårligere.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: I krigens skygge gjærer antisemittismenDet gjør vondt å lese varskomeldingen fra Det mosaiske trossamfunn.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕