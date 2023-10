– Bakkestyrkene utvider sine operasjoner i kveld

– I tillegg til angrepene som er utført de siste dagene, utvider bakkestyrkene sine operasjoner i kveld, sier talsperson Daniel Hagari i Det israelske militæret (IDF), ifølge Reuters.Hagari gjentar at innbyggerne i Gaza by må reise sørover, og sier hæren er forpliktet til den «nasjonale oppgaven» med å få gisler hjem.

Israel har samlet hundretusenvis av tropper langs grensen til Gaza i forkant av den ventede bakkeoffensiven, skriver nyhetsbyrået AP.Å gå inn i Gaza er det farligste en israelsk bakkesoldat kan gjøre. Hamas kjenner Gaza som sin egen baklomme. De er også forberedt på at Israel skal komme inn.

Marte Heian-Engdal har doktorgrad i historie og er assisterende direktør ved Senter for internasjonal konfliktløsning, NOREF.– Det er stor forskjell på å bombe et sted fra oven og gå inn i tettbygde nabolag og byer hvor man er i nærkontakt med den man kjemper med, sier Engdal. headtopics.com

Utvidelsen av bakkeoperasjonen vil ifølge Engdal føre til en forhøyet risiko for flere dødstall på begge sider. BOMBER: Dette bildet er fra tidligere på dagen fredag og er fotografert fra Sderot i Israel, og viser et angrep mot den nordlige delen av Gaza.Tidligere fredag kveld ble det meldt av nyhetsbyrået AFP om intense israelske luftangrep mot det nordlige Gaza. Al Jazeera meldte også om omfattende eksplosjoner og rakettangrep i Gaza.

Palestinas Røde Halvmåne opplyser at deres redningsmannskaper på Gazastripen ikke lenger får kontakt med operasjonshovedkvarteret som følge av at internett er nede.

