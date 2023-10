«Baddies»-konflikten: Svarer på påstandene: - Kjenner meg ikke igjen

Det har svirret en hel del rykter og påstander på sosiale medier om hvorvidt jentegruppa Baddies har blitt oppløst eller ikke.Det har derfor vært Anny Isabella Øvrehus og Oda Rikheim som har båret Baddies-navnet videre.

Det er lenge siden offentligheten har hørt noe fra sanggruppa og derfor har ryktene om at prosjektet har blitt lagt på hylla, begynt å florere. I denne ukens episode av «Chit Chat med Helle» avslører tiktoker og Baddies-medlem, Oda Rikheim, at sangprosjektet foreløpig er lagt på is. I tillegg til det snakker hun ut om konflikten mellom jentene.Rikheim forteller at Baddies skal ha oppstått etter at deres delte manager ville at jentene skulle lage en julelåt.

I etterkant av suksessen med låtene «Jul igjen» og «RAGGARTJEJ», virket det som at interessen for jentebandet forsvant litt, forteller Rikheim i episoden.– Til slutt ble vi jo to, etter en god stund. Det skjedde vel fordi det kanskje var en som hadde lyst til å være midtpunktet og ikke ville dele på «spotlighten». Og kanskje heller passet i en annen gruppe. headtopics.com

På spørsmål fra podkastverten Helle Nordby, om de alle tre fremdeles er venninner i dag, avkrefter Rikheim dette.Rikheim hevder at hun har hatt det ganske krevende en lang periode, på grunn av en av jentene fra «Baddies».

– Det er kort fortalt én som har drevet en skikkelig «svertekampanje» mot meg. Egentlig siden dag en.– Det er vel en av narsissistens måte på å manipulere omgivelsene til å tro at det er du som er skurken og på denne måten kan de redde sitt eget skinn og fremstå som en uskyldig engel, mens de prøver å ødelegge livet til den de har valgt seg ut. headtopics.com

