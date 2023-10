Bård Kristiansen nektet kameraene å filme «Farmen»-exiten

I søndagens episode av «Farmen» fikk deltakerne seg et sjokk da Bård Kristiansen (52) måtte avbryte innspillingen og reise hjem.. 52-åringen har i ettertid fortalt Dagbladet om da han ble tatt til side av en produsent og fikk den tunge beskjeden: Sønnen hans, Sander, hadde falt om hjemme. Han hadde fått hjerneblødning.. Dermed var konkurransen over for Bård..

Ikke bare en sterk mann som sørget for at ting ble gjort, men også en veldig god venn. Og et forbilde.. - Tok til tåreneMens de andre deltakerne fortsatte å konkurrere på Fredheim gård, dro Bård til Rikshospitalet i Oslo.. Da 52-åringen ankom, var Sander nyoperert og ikke ved bevissthet. Dagen etter fikk heldigvis pappa Bård det første livstegnet fra sønnen sin..

