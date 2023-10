– Det handler aller mest om en ting: å vinne intervjuet.

Men for å få det til, må du først sørge for at du blir invitert til intervju, sier Frank Amundlien, partner i hodejegerfirmaet SelectionPartner.Bør man søke på en jobb man tror man ikke kan få? Dette kan du tape på å gjøre det, sier eksperten.

Les mer:

vgnett »

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

– Det bør riste i grunnvollene til de som er opptatt av at Ap skal vinne valgFlere av de nordligste fylkestingene har gått fra rød til blå. Statsviter mener Arbeiderpartiet trenger en realitetsorientering. Les mer ⮕

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

De 10 skumleste spillene du kan spilleHvis du liker å bli skremt mens du spiller er disse spillene det du bør velge. Les mer ⮕

Alle bør hilse datasenteret på Kalberg velkommen!DEBATT: Hvorfor mener noen det bør produseres gras på den beste datasentertomten i Norge? Les mer ⮕

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕