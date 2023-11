Bæ-ædi supporterklubb avvikler etter 40 år

07.11.2023

De fire kameratene Gunnar Wiig, Leif Harald Mo, Roy Engelsvoll og Per Kåre Eikeland har fulgt Bryne FKs A-lag i over 40 år. I 1983 startet de Bæ-ædi supporterklubb, og de har laget liv og ringt i bjellene ved hver scoring. Etter hver sesong har de utpekt «årets Bæ-ædi-spiller». Årets spiller blir også invitert på supporterklubbens årsfest, hvor det blir servert komle og saueføtter. Nå har gjengen bestemt seg for å avvikle etter 40 år, og siste hjemmekamp var i 2-1-seieren over Sogndal på søndag. Andreas Dybevik ble kåret til årets spiller av Bæ-ædi i år.