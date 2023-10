Avviser tiltak for de sykeste barna: Vi mangler folk, advarer psykologene

– Det er bare 1000 barn. Vi må strekke oss lenger enn det vi har gjort, sa utvalgets leder Erik Stene under fremleggelsen.Kravet om at barn som bor på barnevernsinstitusjoner må få helsehjelp der de er, fra ambulerende helseteam i spesialisthelsetjenesten, møter motbør.

– Kapasiteten innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er allerede utfordret. Den økes ikke, advarer Håkon Kongsrud Skard, president i Den norske psykologforening. Håkon Kongsrud Skard i Psykologforeningen er skeptisk til om det er gjennomførbart med døgnbemannede helseteam.Psykologforeningen mener helseteam høres ut som en god idé, men tviler på om det er mulig å gjennomføre slik situasjonen er i dag.

Problemet er at antallet barn som henvises til barne- og ungdomspsykiatrien (Bup), øker. Bup må utrede stadig flere barn. – Utvalget krever tverrfaglige helseteam, tverrfaglig helsekartlegging av barna og flere sengeplasser i psykiatrien for barn og unge. Hva skal dette gå på bekostning av? spør Skard.– Vi har de fagfolkene vi har, sier hun.– Hvis kommunene, psykisk helsevern og barnevern skal ha flere psykologer, tror jeg ikke vi lykkes, sier Kjerkol. headtopics.com

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok torsdag imot institusjonsutvalget rapport, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).Ifølge helseministeren kan ikke ethvert problem løses slik, med at nye ressurser blir tilført.– Er utvalgets forlag realistisk å få til?

– Ja, dette bør vi få til. Utgangspunktet kan ikke være at vi skal hente inn nye folk fra en reservebenk, fastholder statsråden.Det må bygges 100 større og mer robuste barnevernsinstitusjoner.En rekke andre, mindre barnevernsinstitusjoner må legges ned.Hver institusjon må ha et døgnbemannet helseteam knyttet til seg.Det må helseforetakene ta ansvar for, ikke barnevernet som i dag.Barn med alvorlige rusproblemer skal ut av barnevernsinstitusjoner. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

