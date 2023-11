Avviser ESAs klimakritikk mot Norge:

Foreløpige anslag fra ESA viser et «betydelig gap» for Norges klimamål, mens Island ligger akkurat på linje med sine mål.Norge og EU har en avtale om utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor, som blant annet omfatter landbruk, transport og avfallsbransjen. Her teller ikke utslipp i tungindustrien og oljesektoren med, siden de har sitt eget system.

– Det er ikke riktig. Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, og Klimastatus og -plan, ligger vi an til å nå våre mål, sier Eriksen i en kommentar E24 har fått tilsendt på e-post.Han mener at ESA-rapporten viser til en utslippsfremskriving fra Norges 2023-budsjett. Den regner ikke med effekten av regjeringens planlagte politikk.

Årets statsbudsjett legger opp til at Norge når en forpliktelse om 50 prosent kutt i ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, mener han. Regjeringen har nemlig lagt frem nye og forsterkede tiltak det siste året, påpeker han.

Den norske regjeringen har en rekke ulike klimamål, inkludert et omstillingsmål om å kutte norske utslipp med 55 prosent innen 2030. ESA har ikke vurdert hvordan Norge ligger an med dette målet. Utslippene i denne sektoren skulle opprinnelig ned med 40 prosent i 2030, sammenlignet med 2005. Regjeringen regner med at dette målet vil bli oppjustert til 50 prosent.

For eksempel er Norge tillatt å slippe ut 22,6 millioner tonn CO₂ i ikke-kvotepliktig sektor neste år, eller 21,8 millioner tonn hvis målet i avtalen med EU skjerpes. De reelle utslippene er ventet å ligge langt over dette.

