Avsløringer om uetiske forhold fører til mer debatt rundt utenlandsadopsjon. I serien Gitt bort forsøker Christian Strand å skape en intim fortelling fra innsiden.Mandag 27. november var det premiere på NRK-serien Gitt bort. Serien introduserer flere mennesker som ble adoptert til Norge som barn fra ulike land. En av de er NRKs programleder Christian Strand, som i 40 år ikke tok stilling til sin adopsjonshistorie.

Han ble adoptert fra Indonesia da han var 3 måneder gammel av Dagsavisens tidligere sjefredaktør Arne Strand (1944–2023) og hans kone.– Det er krevende å vise sårbarhet. Jeg håpet at serien skulle få folk til å kjenne på noen av de samme tingene som jeg gjorde underveis i prosessen. Det kan være å gå inn i ting man frykter, eller være redd for å gjøre, det å ta en stor prat med mamma eller pappa. Så det å vise hele den prosessen og hele den sårbarheten som ligger i det, har vært veldig krevende. Men det er det nok mange som kan kjenne seg igjen





