Avskiltet advokat og sykepleier dømt for grovt underslag

Advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i 2 år og 9 måneder. Sykepleieren er dømt for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner og til en fengselsstraff på 2 år og 7 måneder, skriver Økokrim i en pressemelding.Påtaleansvarlig i saken, statsadvokat Anne Allum, sier dommen er prinsipielt viktig.

– Det er alvorlig når de som er satt til å passe på pengene til en alderssvekket og sårbar person utnytter hennes tillit ved å svindle til seg store beløp, sier hun. Den fornærmede kvinnen i 90-årene døde i august i fjor. Hun bodde på aldershjemmet der den nå tidligere sykepleieren jobbet.

Saken begynte da Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere banker. Ligningstall viser at den fornærmede kvinnens formue ble flere titalls millioner kroner mindre de siste årene hun levde. headtopics.com

Hun ble ifølge den ferske dommen forledet til å gi fra seg over 7 millioner kroner til sin advokat og eieren av sykehjemmet hvor hun bodde.utferdiget flere gavebrev til seg selv og kvinnen som eide sykehjemmet hvor den eldre kvinnen bodde.

Deretter overførte han til sammen 7,4 millioner kroner til sykepleieren og seg selv, fra sin klientkonto og den eldre kvinnens bankkonto. Til sykepleieren som drev sykehjemmet skal han ha overført 5,4 millioner kroner, mens han overførte de resterende to millionene til seg selv. headtopics.com

Den tidligere advokaten og sykepleieren har nektet straffskyld. Det er uklart hvordan de stiller seg til dommen.

