Avisrunden: Raser mot parkeringsselskap – levering i barnebursdag kostet 110 kroner

Raser mot parkeringsselskap – levering i barnebursdag kostet 110 kronerTromsøværing Aleksander Gaup sier han fikk hakeslepp da han oppdaget ei regning fra parkeringsselskapet Onepark i nettbanken.

– Det kostet meg 110 kroner, sier Gaup, og legger til at han ikke var klar over at det var Onepark som hadde tatt over som parkeringsselskap i området. – Generelt vil jeg si at det er synd at parkeringen skal koste så mye, sier Milad Shakir, som er daglig leder på sportsanlegget. Les mer her (+).Med Nettavisen ALT får du tilgang til alt innhold fra over 70 av Amedias lokalaviser, inkludert fullstendig versjon av artiklene vi siterer her. Og det med kun én innlogging! Kjøp ALT-abonnement her. (Oversikt over avisene du får tilgang til finner du her).Tirsdag 17.

Etter hvert klarte politiet og ambulansetjenesten å finne identiteten hennes, og kom deretter i kontakt med sønnen hennes. Han fortalte at moren hadde demens, og hørte til på Orkerød sykehjem. – Vi har nå gått gjennom hendelsesforløpet, og kan ikke annet enn å beklage på det aller sterkeste. Slikt som dette skal ikke skje, sier virksomhetsleder ved Orkerød sykehjem, Charlotte Østlie. headtopics.com

– Det var en bevisst handling, vedkommende var en kvinne, og hun framsto som ganske både kald, rolig og systematisk i sin oppførsel. Da hun så meg, kastet hun seg på sykkelen og forsvant raskt ned mot sentrum, forteller Sjaatil.

Sjaatil sier hun ikke kommer til å anmelde tyveriet, og at hun ser på hendelsen som en lærepenge. Hun legger til at hun aldri mer kommer til å bruke Helthjem.

