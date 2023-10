Avinor er forberedt på flyplass-snø

Mandag er det varslet snøvær over store deler av Østlandet. Det bekymrer ikke Avinor, som drifter Oslo lufthavn. - Vi er så klare som vi kan få blitt. Dagen i dag har blitt brukt til planlegging og dialog med alle involverte, inkludert brøytemannskapet, sier pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor til NTB.

Hun forteller at flyplassen har vinterdrift omtrent 50 prosent av året, og at snøvær er noe de har gode rutiner på å takle. - Det er vanlig med litt forsinkelser, men det er minimalt. Skal du ut på reise, så møt som normalt, sier Trulsen. Gjennom natta og utover morgendagen er det ventet mellom 10 og 15 centimeter med snø på store deler av Østlandet.

