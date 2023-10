Avfeier rykte

Det er avisen Weekend Sport som har rapportert at Swift ønsket å sikre seg eierskapet i klubben som er verdens eldste profesjonelle.. Fredag rykket Notts County, som holder til i League Two, ut i sosiale medier med en klar melding rundt ryktene om et mulig oppkjøp.. Klubbens eiere Chris og Alex Reedtz skriver at det ikke er aktuelt med noe oppkjøp, og at de er lei seg for å måtte skuffe alle supportere som også er Swift-fans..

- Det er absolutt ikke noe vondt blod mellom oss og Taylor, men i en så spennende tid for oss og klubben, kan hun ikke tro at vi vil gi fra oss kontrollen, uttaler duoen.. Den humoristiske tonen fortsetter videre.. - Vi setter igjen en tom plass i morgendagens spilleliste før kamp til en låt fra hennes nylig utgitte album som en gest av velvilje, sier eierne videre.. Notts County ligger for tiden på annenplass i League Two etter å ha rykket opp tidligere i år..

Les mer:

dagbladet »