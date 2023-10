Avdøde siktet etter gisselsituasjon

Mannen som ble skutt og drept av politiet i Stavanger er nå siktet, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var seint søndag kveld at de dramatiske scenene utspilte seg. Det som startet med en trafikkulykke i Randaberg kommune, endte med at en mann i 40-åra ble skutt og drept av politiet ved innløpet til Eiganestunnelen. Etter trafikkulykken skal mannen ha stukket fra stedet, kapret en annen bil og tatt sjåføren som gissel.

Dette skal ha ført til at politiet også løsnet skudd - og bilder fra stedet viser at bilens frontrute ble truffet av en rekke skudd. To personer har status som fornærmet i saken. En mann i 20-åra skal ha blitt utsatt for trusler kort tid etter trafikkulykka, i tidsrommet før en mann i 40-åra ble tatt som gissel.

