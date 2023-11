Avbryter høydesamling i Italia etter værkaos

– Vi skal kjøre over flere fjellpass, og disse vil fort bli stengt nå. Vi har med oss mange passasjerer, mye bagasje og tilhenger. Derfor tar vi ingen sjanser. Avisen skriver videre at Johannes Høsflot Klæbo også befinner seg i Livigno, men at han skal være der i halvannen uke til og derfor ikke avbryter oppholdet.Kalla kjempet med egen vekt i skjul: – Det var så mye skam

Den svenske langrennstjernen Charlotte Kalla (36) forteller i sin nye bok om en evig kamp om å gå ned i kilo. I ensomhet.

