Avatar: Frontiers of Pandora - Et utrolig vakkert spill

Avatar: Frontiers of Pandora er på grensa til å vere umogleg vakkert. Det er godt mogleg det vakraste spelet eg har hatt gleda av å springe rundt i. Det er så fullt av ting å sjå og utsikter å la seg forsvinne i at ein kan bli litt matt. Det er så vakkert at det å berre springe rundt i skogen eller suse gjennom lufta på eit digert beist i seg sjølv kan vere nok. Det er så mykje å sjå og ta inn at ein berre må stoppe opp for å gi seg sjølv tida til å berre vere.

Meir enn ein gong har eg brått berre stoppa og taust beundra det eg var vitne til. Spelet er så lekkert at det aleine byr på mykje av verdien, men det er ikkje berre den tekniske prestasjonen som er skapar dette inntrykket. Avatar: Frontiers of Pandora utnyttar det å vere ei framand verd på ein framand planet til det fulle ved å skildre eit økosystem som er magisk, levande og overbevisande medan den enorme kreativiteten til utviklarane bak osar mot de





