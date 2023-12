av min bok «Birgitte Tengs saken – En skam for norsk politi og rettsvesen.» Jeg setter pris på at Sven Egil Omdal har anmeldt boka. Men at han valgte å henge ut forlaget for mine feil, synes jeg var unødvendig og urettferdig. Advokat Arvid Sjødin har tro på at boka hans om Birgitte Tengs-saken også vil bli lest av folk som ikke er jurister.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling.

Meninger og analyser er skribentens egne. Omdal skriver i sin anmeldelse at uten min «innsats både i Baneheia-saken og i Birgitte-saken, ville dyp urett aldri blitt korrigert». Det er en grei beskrivelse av det som fortelles i boka. Han beskriver også at boka er en anklage mot «etterforskere, statsadvokater, bistandsadvokater og dommere helt opp til, og inklusive, Høyesterett





