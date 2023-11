Australia: Bedt om å evakuere

Det er fortsatt en del kraft igjen i brannsesongen, sier assisterende brannsjef Rob Boniwell til mediehuset. - Vi vil ikke se en markant endring før regnet kommer, sier han. Så langt har 58 hjem i Queensland blitt ødelagt i den pågående buskbrannsesongen, ifølge Sky News.

