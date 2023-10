Aslak Maurstad om semifinaleplassen: – Hva skal man si?

Aslak Maurstad (31) er overrasket over å være i semifinalen i «Skal vi danse», etter at de to største favorittene havnet i duell mot hverandre.

Maurstad og dansepartner Marianne Sandaker har unngått danseduellen hver uke takket være seerstemmer.Maurstad lider av Bekhterevs sykdom, men sier at dansetreningen har redusert smertene.sannsynlig, sier han om at han nå er i semifinalen.DANSEPAR: Marianne Sandaker og Aslak Maurstad, her for to uker siden.Maurstad har styrt unna den beryktede danseduellen hver eneste uke. Det takker han seerstemmene for.

31-åringen har nemlig ikke vært den som har fått aller mest ros fra dommerne. Og han har heller ikke scoret høyest på oddsen.Maurstad synes han nå med rette nå kan snuse på seieren.– Hva er din styrke? headtopics.com

– Det er vanskelig å sette fingeren på én ting, men Marianne og jeg prøver å gjøre noe som sjelden eller aldri er blitt gjort før, og bringe noe nytt til hver dans. Maurstad og proffdanser Marianne Sandaker (35) har blant annet hatt med levende dyr på scenen. Og lørdag strippet Maurstad til trusa og servertePole dancing er en form for scenekunst, hvor man kombinerer dans, turn og akrobatikk med utgangspunkt i en fastmontert vertikal stang.

Maurstad er for «underdog» å betrakte. Han har vært åpen om at han lider av Bekhterevs, en revmatisk sykdom som angriper leddene i ryggen.– Jeg har mindre smerter nå enn det jeg pleier å ha – enn det jeg hadde før jeg ble med på dette. Så det er tydelig at dansingen har noe medisinsk for seg, mener han.– Jeg må i hvert fall få med kjæresten min på svingom, svarer Maurstad, som er samboer med Martine Hattestad Kveli (27). headtopics.com

