Asia-markedene opp etter Fed-beslutning

Et fat nordsjøolje (Brent spot) handles nå for 85,38 dollar per fat. Det er en oppgang på 0,67 prosent siden midnatt.Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve holder altså renten uendret innenfor intervallet 5,25–5,50 prosent. Dagens rentenivå har ligget stille sidenDen fulle effekten av rentehevingene har fortsatt ikke gjort seg gjeldende i amerikansk økonomi, ifølge Powell.

Han pekte videre på at den økonomiske aktiviteten fortsatt er sterkere enn ventet. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt, men det begynner å bli bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, ifølge Powell.Utelukker ikke ytterligere hevinger

Samtidig understreket Powell at både han og komiteen forstår hvordan deres beslutninger påvirker befolkningen, men utelukket heller ikke at endrede økonomiske data kan gjøre det aktuelt med ytterligere rentehevinger.Sør-Korea la natt til torsdag norsk tid frem ferske inflasjonstall. Disse økte for tredje måned på rad, og ligger nå på en vekst på 3,8 prosent på årsbasis.

Det var høyere enn de 3,6 prosentene som var ventet på forhånd og høyere enn veksten i september på 3,7 prosent.Importen hoppet opp 7,5 prosent, uten at det hjalp veldig på totalen. Handelsbalansen endte nemlig på 4,37 milliarder dollar. Det er det laveste tallet siden mars 2021.

