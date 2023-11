Asia-børser får løft – kraftig valutafall skaper ny bekymring

Investorer er nervøse etter svake aktivitetsstatistikker i oktober og utsikter til lav internasjonal etterspørsel for de handelsavhengige økonomiene. – Det er noe som må vurderes. Ringgiten kan svekke seg ytterligere med fem prosent mot amerikanske dollar. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva dette vil betyr for levekostnadene våre.

– Et raskt blikk på hva som styrer yenkursen – avkastning og betalingsbalansen mot utlandet. Det plasserer den japanske valutaen i samme liga som tyrkiske lire og argentinske peso, skriver valutaanalytiker George Saravelos i et notat denne uken, ifølge Bloomberg.

– En japansk intervensjon for å forsvare yenen vil i beste fall være ineffektiv og i verste fall forverre situasjonen, skriver Deutsche Bank.Statsminister Fumio Kishida la frem en tiltakspakke for den japanske økonomien torsdag morgen for å hjelpe de som er hardest rammet av inflasjonen.

