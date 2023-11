Arteta og Pochettino sliter med det samme

Denne sesongen startet umiddelbart med kneskade, fravær i fire kamper, tilbake, men bare 1 scoring i Premier League. Før det igjen bar ut med skade i slutten av oktober. Arteta har uttalt Jesus blir ute noen ukers tid, men før onsdagens kamp var Arsenal-manageren lite lysten på å gi noen prognose.

-Med ham (Jesus), jeg vil ikke gi noe (tidsplan). Jeg gjorde dette en gang og fikk helt feil. Vi må være forsiktige, fordi vi må behandle det på riktig måte. Han pusher alle allerede og ønsker seg tilbake så fort som mulig. Vi trenger ham,Fotball

