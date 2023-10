Arteta innrømmer Ødegaard-slitasje: – Må være bevisst på det

– Det kan være på grunn av prestasjon, taktikk eller hvordan kampbildet skifter karakter og noen andre passer bedre. Noen ganger er det for å få mer friskhet i laget fordi vi har spilt mange kamper og vi trenger mye energi i de siste minuttene, sier Arteta på en pressekonferanse fredag. Forrige sesong ble det 15 mål i ligaen for nordmannen. Så langt er tallet tre i år.

Manageren ba Premier League-ledelsen åpne for større spillerstaller etter at to nye Arsenal-spillere er ute med skader. Nummer to i finalen ble nederlandske Thom De Boer. Han kom i mål 68 hundredeler bak Lia. Nest beste nordmann ble Espen Elias Nordeng Refstie på femteplass, nøyaktig ett sekund bak Lia med 22,14.

GLADE TIL-GUTTER: Tromsøs Jostein Gundersen og Kent-Are Antonsen i intervjusonen etter eliteseriekampen i fotball mellom Viking og Tromsø på SR-bank arena i Stavanger. Nå kan Gundersen havne hos rivalen.27-åringens kontrakt med barndomsklubben går ut ved sesongslutt. headtopics.com

Da han annonserte nyheten, gikk Braathen til frontalangrep på Skiforbundet, som han har vært i en langvarig konflikt med. – Det kommer åpenbart på å påvirke. Nå må vi ha fokus på menneskene vi har med oss, og så får skirenn være skirenn, sier Ryste.Lucas Braathen (23) overrasket alle da han fredag la opp foran et sjokkert pressekorps i Sölden. – Det var en trist nyhet å få at en så god alpinist som Lucas velger å legge opp, skriver sponsorsjef Petter Svendsen i en uttalelse til TV 2.

– Det er ganske mange spørsmålstegn inn mot søndag. Vi har vært et halvt juniorlag på trening nesten hele uken. Men det er spørsmål rundt spesielt Ole Sæter og Isak. Jeg tror Ulrik (Yttergård Jenssen) og Sverre (Nypan) blir klare, sier trener Svein Maalen. – Nå har det vært sykdom denne uken. Han er veldig innstilt på å bli frisk selv, men det er et virus som bestemmer det. headtopics.com

Les mer:

tv2sport »

Haaland starter mot Young BoysLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Gratis build-up før CL-kampeneLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Barcelona suser mot avansementLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Kolstad-tap i Danmark – Sagosen scoret flittigLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Se sending kl. 09.45: Håper folk at Haaland feiler?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕