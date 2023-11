Arsenal-manageren skammer seg over VAR-beslutning

Scoringen til Gordon var gjennom en lang VAR-sjekk før det ble godkjent, Arteta var ikke nådig da han skulle oppsummere kampen.-Resultatet burde ikke være hva det ble. Det er mange årsaker til det. Hvis det var ett lag som gikk etter å vinne i dag, så var det Arsenal, begynner Arteta til-Det er pinlig hva som skjedde, den måten målet ble godkjent på. Vi sier Premier League er verdens beste liga. Jeg har vært i dette landet i 20 år og jeg skammer meg, fyrer Arsenal-manageren.

– Det er en skam, og det for mye på spill. Vi forsøker å oppnå utrolige ting og være på det høyest mulige nivå hver uke. Når vi ikke er gode nok, innrømmer jeg det og tar ansvaret. Dagens resultat er ikke i nærheten av å være på det nivået denne ligaen krever. Det er ikke bra nok, jeg skammer meg over å være en del av dette her, avslutter Arteta

