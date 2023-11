Arsenal-manageren kritiserer Jorginho for manglende sportsånd

Vi kan trygt si at Mikel Arteta aldri har reagert så sterkt etter en kamp som mot Newcastle på lørdag. Arsenal-manageren kalte den matchvinnende scoringen til hjemmelagetsportsmanshipEtter full tid og 0-1 tap var Arsenal-spillere ikke overraskende på vei ned i kjelleren, Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles gikk som kaptein bort til Arsenals kaptein for anledningen, Jorginho, for å shake hands. Italieneren så rett frem og gikk videre mot garderoben.

-Jeg ville aldri nekte å shake hands til motstandernes kaptein. Aldri. Du kan ha så mange diskusjoner du vil på banen, men åSom syntes det da var ekstra godt å sende Arsenal tilbake til London uten poeng. -For meg, uansett hva som skjer på banen, så viser man sportsmanship og gir hånda etter kamp. Det gjorde han (Jorginho) ikke, så jeg er glad for at vi slo dem. Det er ikke akseptabelt, synes jeg, kommer det fra Newcastle-kapteinen

:

TV 2 NYHETENE: Det siste Arsenal trengerArsenal-manager Mikel Arteta får høre det etter utblåsningen mot Newcastle.

SPORTEN_COM: BeIN Sports teknologi viser at ballen ikke krysset linjen for Newcastle-målet mot ArsenalDet er lett å skjønne at Arsenal manager Mikel Arteta er fly forbanna. Arsenal uten kaptein Martin Ødegaard som er ute med en skade tapte mot Newcastle. Nye opptak har dukket opp som ser ut til å bekrefte om ballen gikk over streken i oppbyggingen til Newcastles kontroversielle mål mot Arsenal.

VGNETT: Israel/Gaza-krigenLETER: Palestinere leter etter overlevende etter et at en israelsk rakett traff Gaza-stripen søndag.

DAGBLADET: 16-åring fengslet etter knivstikking i OsloSiste nytt fra Dagbladet: En 16 år gammel gutt ble søndag varetektsfengslet i to uker, siktet for å ha knivstukket en 17 år gammel gutt på Grorud i Oslo fredag kveld. Fengslin...

