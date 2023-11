Arsenal-fiasko

Men engelske medier rapporterer nå om kneproblemer. Det er naturligvis et slag i ansiktet på Ødegaard og co.. Det startet på verst tenkelige vis mot West Ham da Ben White scoret selvmål. Da sto det 16 minutter på tavla. Mohammed Kudus økte til 2-0 etter 50 minutter. Ti minutter seinere sørget Jarrod Bowen for 3-0.. Ødegaard kom inn for Eddie Nketiah i det 80. minutt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGSPORTEN: Martin Ødegaard byttet inn og scoret da West Ham slo Arsenal ut av ligacupen(West Ham – Arsenal 3–1) Kaptein Martin Ødegaard (24) var tilbake på banen og scoret da Arsenal ble slått ut av ligacupen.

Kilde: vgsporten | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Arsenal og Ødegaard ute av ligacupen – tapte 1-3 for West HamArsenals reise i ligacupen stoppet med 1-3-tapet for West Ham på bortebane onsdag. En skadeplaget Martin Ødegaard kom inn fra benken og scoret.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Ødegaard-scoring til ingen nytte – West Ham slo Arsenal ut av ligacupenArsenals reise i ligacupen stoppet med 1-3-tapet for West Ham på bortebane onsdag. En skadeplaget Martin Ødegaard kom inn fra benken og scoret.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Martin Ødegaard byttet inn og scoret da Arsenal røk ut av ligacupen(West Ham – Arsenal 3–1) Kaptein Martin Ødegaard (24) var tilbake på banen og scoret da Arsenal ble slått ut av ligacupen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Arteta og Pochettino sliter med det sammePå onsdag skal det kjempes om kvartfinaleplass for Arsenal i den engelske ligacupen mot West Ham. Thomas Partey er ute i «flere uker», Martin Ødegaard er trolig tilbake etter å ha stått over Sheffield United-kampen i helgen.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

DAGBLADET: Sportsstudio - Ødegaard benket igjenSiste nytt fra Dagbladet: West Ham tar imot Arsenal i fjerde runde av ligacupen i kveld. Martin Ødegaard starter på benken igjen for Arsenal. Kapteinen har slitt med prestasjo...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕