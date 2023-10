Arsenal avviste muligheten til å signere en av årets beste keepere

Det er et ord som går igjen når italiensk presse beskriver den tidligere Ajax-keeperen Andre Onana. «åpenbaring».

I 2015 var Ajax, smarte som de var på plass på Barcelona sitt akademi og hentet den svært lovende kamerunske keeperen for lommerusk og startet å bygge opp Andre Onana til å bli en internasjonal keepersensasjon de kunne selge dyrt. – Men så en tabbe med medisin til samboeren gjorde at Onana testet positivt på en dopingtest og ble utestengt. Fordi medisinen ble tatt i vanvare og ikke var prestasjonsfremmende ble straffen redusert.

Det satt veldig langt inne Onana var favoritten til manager Mikel Arteta og en rekke personer i klubben. – Nå viser det seg at Arteta hadde rett!. Andre Onana er fantastisk god, men ikke for Arsenal. Keeper Bernd Leno trengte en etter følger og til slutt landet Arsenal på Aaron Ramsdale fra Bournemouth for 24 millioner pund. – Ikke et dårlig valg det heller.. Ramsdale vært en suksess for Gunners. Han fortrengte Leno og har blitt et viktig medlem av førstelaget og Arsenal er godt på vei til å vinne sin første Premier League-tittel på 19 år. headtopics.com

Andre Onana gikk ut kontrakten og gitt til Inter Milan gratis i fjor sommer. 26-åringen har vært en åpenbaring på San Siro, og har fortrengt nummer én Samir Handanovic fra start XI. – Han har vist seg å være en av de beste keeperne i Europa, kanskje den beste av alle i Champions League så langt.Han hadde en rekke imponerende prestasjoner i gruppespillet da Inter slo ut Barcelona.

Les mer:

Sporten_com »

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

Martin Ødegaard og Arsenal: - Det smerter megOverraskende vending i omtalen av Martin Ødegaard (24) i England: Arsenal-ekspert antyder at han bør settes ut av laget. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Ja, Aasland, det går altfor sakteMen det er ikke vanlige folk sin skyld. Det er politikerne som må ta ansvaret for at det grønne skiftet sporer av. Les mer ⮕