Tory-politiker og medlem av nasjonalforsamlinga, Crispin Blunt, sier at han vil samarbeide med politiets etterforskning etter at han ble arrestert etter voldtektsanklager. Det skriver Sky News. Crispin skriver at han også er mistenkt for å oppbevare ulovlige rusmidler.

Tory-politikeren skriver i en uttalelse på X/Twitter at han har blitt avhørt to ganger i forbindelse med arrestasjonen - første gang for tre uker siden. Han skriver videre at han er overbevist om at etterforskninga vil vise at han er uskyldig. Det konservative partiet sier at de ikke ønsker å kommentere den pågående etterforskningen. Likevel har Blunt blitt midlertidig suspendert fra partiet.

