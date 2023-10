Arne Johannessen får Politiets Hederskors

Avtroppende visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt får Politiets Hederskors, som er den høyeste utmerkelsen i politiet. Politidirektør Benedicte Bjørnland deler ut hedersutmerkelsen til Johannessen i Bergen 1. november.

Johannessen går av med pensjon etter 43 år i tjeneste for norsk politi som mangeårig politileder og tillitsvalgt. Han var blant annet leder i Politiets Fellesforbund fra 2000 til 2013.

