Armita Geravand (16) er begravet i Iran

Den iranske tenåringsjenta som ifølge aktivister døde etter å ha blitt utsatt for vold fra det iranske moralpolitiet, ble begravet søndag. 16 år gamle Armita Geravand lå i koma på et sykehus i Teheran i en måned og døde fredag. Videoer i sosiale medier viser svartkledde sørgende under begravelsen på en gravlund sør i Teheran.

- Armita Geravand, full av livets entusiasme, ble sendt til dødens terskel på grunn av sitt vakre hår som hun ikke ville skjule under den obligatoriske hijaben, skriver hun i en uttalelse fra Evin-fengselet, formidlet av ektemannen hennes. Hun skriver videre at ingen uavhengig journalist har sluppet inn på sykehuset der hun var innlagt og at videoen fra metroen er redigert.

