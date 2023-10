Armand Duplantis kommenterer Ingebrigtsen-saken: – Glad det ikke er min pappa

Det har vært en enorm mediestorm etter at de tre norske friidrettsbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen anklaget sin far Gjert for at de ble utsatt for vold i oppveksten.

Gjert har selv benektet påstandene, men det har ikke hindret folk fra hele verden i å engasjere seg i saken.– Jeg er glad for at det ikke er min pappa. Jeg har veldig gode foreldre, sier Duplantis ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.– Jeg lurer på hvilke faktiske forhold denne stjernen bygger sin uttalelse på, og om han vet annet enn oss andre, sier Elden til Nettavisen.

Torsdag tok også saken en ytterligere vending etter at politiet uttalte at de har startet etterforskning av Gjert Ingebrigtsen for familievold. Senere samme dag ble det også kjent at et familiemedlem har anmeldt Gjert for vold. Det skal ikke dreie seg om Henrik, Filip eller Jakob, bekreftet bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Nettavisen. Svenske Duplantis har selv begge sine foreldre som trenere. Både Greg og Helen er aktive i teamet rundt stavhopperen. headtopics.com

– Jeg hadde ikke samme situasjon. Jeg tror at mange kanskje tenker at jeg ble tvunget til stavhopp og gjøre det jeg gjør. Mange tror kanskje at jeg ble presset, men det er ikke tilfellet. – Da jeg vokste opp og så hvordan visse andre hadde det, så kjenner jeg at jeg har hatt flaks. Jeg har veldig fine foreldre og forutsetninger, sier 23-åringen.– Men å ha en pappa som streng og krevende trener kan nok ha belastninger som må veies mot det å bli trent til verdensstjerner, noe Gjert fullt ut erkjenner, sier Elden.

Les mer:

Nettavisen »

- Åpner etterforskning etter voldspåstander i Ingebrigtsen-sakenSiste nytt fra Dagbladet: Politiet har valgt å opprette en etterforskning etter at Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen stilte i en sak hos VG i forrige uke. I saken kom brødr... Les mer ⮕

Ingebrigtsen-saken: En mental maratonGjert Ingebrigtsen skal etterforskes av politiet. Frriidrettsforbundet er i god dialog med ham. Men hvordan har utøverne det? Les mer ⮕

Politiet etterforsker Ingebrigtsen-sakenDet er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge. Les mer ⮕

– Dette vanskeliggjør etterforskningen for politietRett24-redaktør Kjetil Kolsrud mener spesielt én ting vil gjøre etterforskningen av Gjert Ingebrigtsen-saken krevende. Les mer ⮕

Politiet starter Ingebrigtsen-etterforskningTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Se direkte: Siste nytt om Ingebrigtsen-etterforskningenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕