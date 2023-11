Argentinas desperate valg

Det at Javier Milei er kommet dit han er i dag, er så langt den største overraskelsen. På gode dager fremstår han som en krysning av Boris Johnson og ulven i eventyret om Rødhette. Han snakker sjelden uten å skrike og ganske ofte skriker han høyt. Han har profilert seg på ekstreme utsagn som at det bør bli lov å selge sine egne kroppsdeler, at pave Frans er en imbesil kommunist og at klimaendring er en bløff.

Slike ideer har så langt vært marginale i Argentina. Skal vi forstå hvorfor Javier Milei kom som nummer to i første valgomgang 22. oktober, må vi se på andre forklaringer. Den viktigste er selvsagt at argentinerne er dypt fortvilet og frustrert over å ha bli kastet ut i nok en dramatisk økonomisk krise, tjue år etter at økonomien kollapset forrige gang.

I det lyset er det kanskje mer underlig at det faktisk var sittende økonomiminister Sergio Massa som fikk flest stemmer i første valgomgang. For mange symboliserer han alt som har gått galt i Argentina: Han er medlem av peronist-partiet, sentrum-venstrepartiet som har styrt Argentina i lange perioder fra legendariske Juan Perón etablerte det i 1946. Det er et bredt parti med ulike fløyer, men nær kobling til fagbevegelsen.

På tross av det er det langt fra sikkert at Milei vinner. Hans siste opptredener, der han snerrer og flakker med blikket og «hører stemmer» i studio, har fått mange til å stille spørsmål ved hans mentale helse. Han er en ekte outsider uten andre politiske baser enn millioner av følgere på TikTok og Instagram.

