'Arbeidshest Emiliano Moretti legger fotballskoene på hylla

Torino-forsvarer Emiliano Moretti har fortalt verden at nå er en lang karriere som fotballspiller over. Moretti kom til Toro fra Genova i juli 2013 i det som må være et av klubbens beste kjøp. – For under 1 million euro fikk de en solid forsvarer som ga dem 197 kamper.«Jeg er glad og tilfreds med at jeg avslutter et viktig kapittel i mitt liv. Jeg vil takke presidenten og treneren for å prøve å overbevise meg om å bli».

«Jeg begynte Toro for seks år siden, og en ny karrièrevei begynte for meg. For det takker jeg president Urbano Cairo og sportsdirektør Gianluca Petrachi.Moretti: "Lascio il calcio" | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE

Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge oppSkihopper Halvor Egner Granerud forsvarer den samme landslagsmodellen som er årsaken til at Lucas Braathen nå sier han legger opp som 23-åring. Les mer ⮕

Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge oppSkihopper Halvor Egner Granerud forsvarer den samme landslagsmodellen som er årsaken til at Lucas Braathen nå sier han legger opp som 23-åring. Les mer ⮕

Henrik Kristoffersen om Braathen-nyheten: – Tenkt det samme selvHenrik Kristoffersen sier til NRK at han selv har tenkt tanken om å legge opp. Les mer ⮕

Klimautvalg konkluderer: Må forby ny oljeleting i NorgeNorge må legge en plan for sluttdato i oljå, og ny oljeleting bør forbys. Det fastslår klimautvalget i ny rapport. Les mer ⮕

Anbefaler full stans i norsk oljeletingKlimautvalget 2050 mener regjeringen så raskt som mulig bør legge fram en strategi for å fase ut norsk olje- og gassvirksomhet. Les mer ⮕

Granerud forsvarer landslagsmodellen etter Braathens avhopp:Halvor Egner Granerud forstår ikke hvordan alpinkonflikten kunne få Lucas Braathen til å legge opp. Han synes ikke synd på utøvere med millioninntekter. Les mer ⮕